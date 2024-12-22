Kayserispor - Galatasaray maçında olay: Taraftar sahaya girdi!

Kayserispor ile Galatasaray arasındaki maçta olay çıktı. Bir taraftar sahaya girdi, bir taraftar ise sahaya girmek isterken engellendi.

Kayserispor - Galatasaray maçında olay: Taraftar sahaya girdi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.12.2024 - 17:33

Kayserispor ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği maçta tribün olayı yaşandı.

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın ikinci yarıda koruduğu kalenin arkasından bir taraftar sahaya girdi ve oyun durdu. Sahaya giren taraftar, Muslera ile fotoğraf çektirmek isterken, bir başka taraftar ise sahaya girerek fotoğraf çektirmek isteyen taraftara saldırmak istedi. Güvenlik görevlileri müdahale ederek iki taraftarı da sahadan çıkardı.

TRİBÜNLERDE TARTIŞMA YAŞANDI

Bu anlarda Kayserispor tribünlerinde tartışma yaşandığı da görüldü.

Öte yandan Kayserisporlu taraftarlar, Galatasaray'ın 3. golünün ardından, "Yönetim istifa" tezahüratında bulundu.

Kayserispor - Galatasaray karşılaşması yaşanan olayların ardından yaklaşık 5 dakika durdu ve sonra yeniden başladı.


Etiketler: #galatasaray #taraftar #kayserispor

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