Galatasaray, Manchester United deplasmanında!

Yayınlanma: 03.10.2023 - 09:59

Güncelleme: 03.10.2023 - 09:59

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. hafta maçında bugün İngiltere deplasmanında Manchester United’la karşılaşacak.

Old Trafford Stadı’nda saat 22.00’de başlayacak ve Slovak hakem Ivan Kruzliak’ın yöneteceği mücadeleyi Exxen dijital platformu yayımlayacak.

MANCHESTER UNITED'DA EKSİK ÇOK

Sarı-kırmızılılarda sakat Ziyech ve Kazımcan forma giyemeyecek. İngiliz ekibinde Jadon Sancho, Reguilon, Lisandro Martinez, Luke Shaw, Tyrell Malacia, De Beek ve Aaron Wan-Bissaka oynamayacak.

Kadro dışı bırakılıp affedilen Antony’nin forma giyme ihtimali var. Manchester United’ın Fenerbahçe’den transfer ettiği milli kaleci Altay Bayındır kadroda olacak.

"HEDEF KAZANMAK"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Manchester United’ı deplasmanda yenip sarı-kırmızılıların başında bunu başaran ilk hoca olmak istiyor.

Buruk, “Galatasaray her maçı kazanmak için oynar. Kazanmanın dışında başka bir düşüncemiz yok” dedi. Sezona kötü başlayan Manchester United’ın hocası Erik ten Hag, “Galatasaray’ın kalitesinin farkındayız. Bu kaliteyi savunmamız ve doğru sonucu almak için elimizden geleni yapmamız gerekiyor” dedi.