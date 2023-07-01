Wanda Nara, Mauro Icardi'nin geleceği hakkında konuştu

Yayınlanma: 01.07.2023 - 20:01

Güncelleme: 01.07.2023 - 20:01

Galatasaray'da geçtiğimiz sezonu kiralık olarak geçiren Mauro Icardi'nin geleceği için heyecanlı bekleyiş sürüyor.

Arjantinli yıldız, sarı kırmızılıların 2022-23 sezonunu şampiyon tamamlamasında büyük bir rol oynamıştı.

"CEVAPLAMASI ZOR BİR SORU"

PSG ile sözleşmesi devam eden Mauro Icardi'nin menajeri ve aynı zamanda eşi olan Wanda Nara, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

NTV Spor'un derlediği habere göre, Wanda Nara Gente dergisine verdiği röportajda, "Icardi, İstanbul'da kalacak mı?" sorusuna, "Cevaplaması zor bir soru" yanıtını verdi. Ayrıca Nara, "İstanbul'a yerleşecek misin?" sorusuna da "Hayır, yerleşmeyi düşünmüyorum" şeklinde konuştu.

"İSTANBUL'DA ÇOK MUTLULAR"

Wanda Nara, Arjantin'deki MasterChef programı gibi çeşitli projelerde yer aldığından dolayı İstanbul'a yerleşmenin zor olduğunu belirterek, "Mauro, Türkiye'de hayatını çok iyi organize etti. Antrenman saatleri çocuklara göre. Mauro çocukları okula götürüp getiriyor ve onlarla ilgilenebiliyor. Çocuklar da Mauro'ya maç günleri eşllik ediyor. İstanbul'da çok mutlular" ifadelerini kullandı.

Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla 26 maçta 23 gol ve 8 asist kaydetti.