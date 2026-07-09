Galatasaray MCT Technic, Aleksej Nikolic'i kadrosuna kattı!

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, Sloven oyun kurucu Aleksej Nikolic'i transfer ettiğini duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, "Galatasaray MCT Technic, Slovenya Milli Takımı'nın önemli isimlerinden Aleksej Nikolic ile anlaştı" ifadeleri kullanıldı.
ALEKSEJ NIKOLIC KİMDİR?
Kariyeri boyunca Almanya, İtalya, Fransa, İspanya, Sırbistan ve Slovenya'nın önemli kulüplerinde forma giyen 31 yaşındaki basketbolcu, son olarak ülkesinin Cedevita Olimpija takımında yer aldı.
Aleksej, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Slovenya ile şampiyonluk yaşadı.
✍️ Galatasaray MCT Technic'e hoş geldin, Aleksej Nikolić!— Galatasaray MCT Technic (@GSBasketbol) July 9, 2026
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