Galatasaray Mircea Lucescu'yu unutmadı: 'Sonsuza kadar kalbimizdesin...'

12.04.2026 21:17:00
Galatasaray Kulübü ve taraftarları, 80 yaşında hayatını kaybeden Rumen teknik direktörü Mircea Lucescu'yu andı.

Galatasaray taraftarı, hayatını kaybeden eski teknik direktörleri Mircea Lucescu'yu andı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, 2000-2002 arasında Galatasaray'ı çalıştıran Rumen teknik direktör için kale arkasına, "Seni unutmayacağız" yazılı pankart açtı.

Galatasaray Kulübü ise sosyal medya hesabından, "Sonsuza kadar kalbimizdesin Luce..." başlıklı bir video yayımladı.

Mircea Lucescu anısına mücadele öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

Lucescu, Galatasaray'ın başında 2000'de UEFA Süper Kupa'yı kazanırken, 2001-02 yılında Süper Lig'de 15. şampiyonluğuna ulaşarak üçüncü yıldızı takan takımı çalıştırmıştı.

