Galatasaray Nef - Anadolu Efes maçında Larkin kanlar içinde kaldı

03 Haziran 2022 Cuma, 09:52

ING Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final Serisi 4'üncü maçında Galatasaray Nef, kendi sahasında Anadolu Efes’i 86-81 mağlup ederek seride durumu 2-2’ye getirdi ve seriyi son maça taşıdı.

Sinan Erdem Spor Salonu’ndan oynanan müsabakaya Andreas Pistiolis yönetimindeki Galatasaray Nef; Dee Bost, Melo, Göksenin Köksal, Blackshear, Sadık Emir Kabaca ilk beşiyle çıktı. Ergin Ataman yönetimindeki Anadolu Efes ise Larkin, Micic, Bryant, Singleton, Pleiss ilk beşiyle parkede yer aldı.

Müsabakaya Larkin ve Singleton’ın önderliğinde etkili bir başlangıç yapan Anadolu Efes, ilk periyodu 7 sayı farkla önde geçti: 16-23. Dee Bost’un hücumda devreye girmesiyle farkı kapatan ve öne geçen Galatasaray Nef’e Micic ile yanıt veren Anadolu Efes, soyunma odasına 43-42 önde gitti.

3’üncü periyotta vites yükselten ve taraftarının desteğini arkasına alan Galatasaray Nef, üçlük çizgisinin gerisinden isabet yüzdesini artırdı ve maçın final periyoduna 2 sayı farkla önde girdi: 66-64.

Karşılaşmanın final periyodunu da hücumda etkili geçiren sarı-kırmızılılar, maçı 86-81 kazanarak seride durumu 2-2’ye getirdi.

3 galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği serinin beşinci ve son maçı, 4 Haziran Cumartesi günü Anadolu Efes’in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanacak.

SHANE LARKIN KANLAR İÇİNDE KALDI

Galatasaray Nef - Anadolu Efes maçının ilk yarısında Shane Larkin herkesi korkuttu. Pota altında yaşanan bir pozisyon sonrası sakatlık geçiren Larkin yüzünü tutarak sağlık görevlilerini bekledi. Takım arkadaşları da destek için yanında bulundu. Yüzü kanlar içinde kalan oyuncuya ilk tedavi parke kenarında yapıldı. Detaylı muayene için içeri götürülen Shane Larkin'in sol kaşına 7 dikiş atıldı.

Tedavisi tamamlanan Larkin daha sonrasında 3. periyotta oyuna kaldığı yerden devam etti.