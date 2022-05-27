Galatasaray Nef Başantrenörü Andreas Pistiolis: 'Daha işimiz bitmedi'
Basketbol Süper Ligi ekibi Galatasaray'ın başantrenörü Andreas Pistiolis, Anadolu Efes'i mağlup ettikleri play-off yarı finali ilk maçının ardından konuştu. Pistiolis, "Kapasitemizi gösterdik ve ciddiyeti elden bırakmadık. Konsantrasyonumuzu yüksekte tutup savaşmaya devam etmeliyiz" dedi.
ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı finali ilk maçında Anadolu Efes'i 105-70 mağlup eden Galatasaray Nef Başantrenörü Andreas Pistiolis maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Henüz turu geçmediklerini ve seri boyunca ciddiyeti bırakmayacaklarını söyleyen Pistiolis şu ifadeleri kullandı:
"Henüz 1-0 öne geçtik. Daha işimiz bitmedi. Kapasitemizi gösterdik ve ciddiyeti elden bırakmadık. Konsantrasyonumuzu yüksekte tutup savaşmaya devam etmeliyiz. Play-off serisi oynuyoruz. Önümüzdeki iki maça bakacağız ve iyi sonuçlar almaya çalışacağız."
"GÜZEL GALİBİYET OLDU"
Galatasaray Nef oyuncusu Melo Trimble, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Henüz yolun başındayız. Bu bir play-off serisi. Güzel bir galibiyet oldu. Pazar günü oynayacağımız maça odaklanmamız lazım" ifadelerini kullandı.
"ANADOLU EFES'İ MAÇTAN KOPARDIK"
Karşılaşmanın ardından konuşan Galatasaray Nef takımının kaptanı Göksenin Köksal, "Daha yolun başındayız. Buradaki taraftarımıza çok teşekkür ediyoruz. Anadolu Efes Avrupa'nın en iyi takımı. Bunun bilincinde maça çıktık, kazanmaya çıktık. Biz Galatasarayız! Kiminle oynadığımız çok önemli değil. Kolay olmayacak dedik. Seri üçte bitiyor. Şu anda saha avantajını aldık. İnşallah bu şekilde savunma yapıp hücumda da yüzdeli oynarız ve ikinci maçı kazanırız. Devreye 9 sayı ile önde girdik. Ondan sonra ciddi yüzdeyle oynadık ve Anadolu Efes'i maçtan kopardık. Böyle oynamamız lazım. EuroLeague şampiyonu olmaları Türk basketbolu için bir gurur. Bu yüzden geri adım atacak değiliz. Finale çıkmak istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
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