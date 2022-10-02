Galatasaray Nef Başantrenörü Andreas Pistiolis: 'Onlar daha iyi takımdı'

02 Ekim 2022 Pazar, 16:15

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2022-2023 sezonu ilk maçında Anadolu Efes, Galatasaray Nef'i 77-68 mağlup etti.

Galatasaray Nef Başantrenörü Andreas Pistiolis, karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa değerlendirmede bulundu.

"ONLAR DAHA İYİ TAKIMDI"

Sezonun uzun olduğunu ve takımın daha iyi noktaya geleceğini ifade eden Koç Pistiolis, "Onlar daha iyi takımdı. Kaybettik; ama bunda bir utanç yok. Daha iyi bir takıma karşı kaybettik. Daha iyi olmamız lazım. Önümüzde çok zaman var. Biliyorum ki takım daha iyi bir noktaya gelecek" diye konuştu.

"YENİLDİĞİMİZ İÇİN ÇOK ÜZGÜNÜZ"

Maçı 14 sayıyla noktalayan Yunus Emre Sonsırma ise, "Yenildiğimiz için çok üzgünüz. Maçı kazanacak noktaya getirdik. Yeni oyunculardan kurulu bir takımız. Her gün daha iyiye gidiyoruz. Çok çalışıyoruz. Daha iyiye gideceğiz ve daha iyi bir takım olacağız. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Şu an için iyi mücadele ettiğimizi söyleyebilirim" diye konuştu.