Galatasaray Nef, Bonzie Colson ile ilgileniyor
ING Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka'yla yollarını ayıran guard Yunus Emre Sonsırma ve uzun forvet Mahir Ağva'yla anlaşma sağlayan Galatasaray NEF, yeşil-kırmızılıların bir oyuncusuna daha kanca attı.
Tüm yabancılarıyla vedalaşma kararı alan Pınar Karşıyaka'nın geçen sezonki yıldızlarından Bonzie Colson, sarı-kırmızılıların radarına girdi.
Galatasaray'ın ABD'li kısa forveti kadroya katmak için girişimlerini sürdürdüğü öğrenildi.
26 yaşındaki Colson, FIBA Şampiyonlar Ligi'nin en değerli oyuncusu seçilerek geldiği Karşıyaka'da geçen sezon ligde 16.2 sayı, 6.9 ribaund, 1.5 asist, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise 18.2 sayı, 6.2 ribaund, 1.5 asist ortalamaları yakalamıştı.
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