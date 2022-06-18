Galatasaray, Roberto Donadoni ile ilgileniyor iddiası

18 Haziran 2022 Cumartesi, 14:59

Galatasaray'da ikinci başkanlık dönemine başlayan Dursun Özbek, teknik direktörlüğe getireceği isim konusunda çalışmalara başlanması talimatını verdi.

İtalyan basınından Gianluca Di Marzio'nun haberine göre; teknik direktör Domenec Torrent ile yolları ayırmayı planlayan Galatasaray, İtalyan teknik adam Roberto Donadoni ile bir görüşme gerçekleştirecek. Bu görüşmede Galatasaray adına sportif direktör Pasquale Sensibile'nin yer alacağı ifade edildi.

SENSIBILE İLE GÖRÜŞECEK İDDİASI

Kulüpteki geleceği henüz belli olmayan Sensibile'nin, özellikle Donadoni'yi istediği ve görevde kalması halinde Galatasaray'ın yeni projesini Roberto Donadoni ile yürütme amacında olduğu belirtildi. Tüm planlarını kulüpte kalacakmış gibi yapan Sensibile'nin bugün öğleden sonra İstanbul'daki bir otelde Roberto Donadoni ile görüşeceği ve Donadoni'nin son olarak çalıştırdığı Çin kulübü Shenzen FC'nin ardından yeni takımının Galatasaray olabileceği öne sürüldü.

Daha önce Bologna, Parma, Cagliari, Napoli, Genoa ve Livorno gibi takımları çalıştıran Roberto Donadoni, kariyerindeki ilk yurt dışı tecrübesini 2019 yılında çalıştırdığı Çin kulübü Shenzen FC ile yaşamıştı.