Galatasaray'dan kötü prova: Galatasaray 3-4 Villarreal
Süper Lig ekibi Galatasaray, İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımı Villarreal'i konuk ettiği hazırlık karşılaşmasında 4-3 mağlup oldu.
Kulüpler Birliği Vakfı ile LaLiga tarafından düzenlenen dostluk turnuvasının son maçında Galatasaray, İspanyol ekibi Villarreal'i konuk etti.
İlk maçında Rayo Vallecano'ya 1-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, Villarreal'e ise 4-3 mağlup oldu.
Galatasaray'ın golllerini 42. dakikada Bafetimbi Gomis, 58. dakikada Abdülkerim Bardakcı ve 90+3. dakikada penaltıdan Baran Demiroğlu attı.
YUNUS AKGÜN SAKATLANDI
Konuk ekip Villarreal'e galibiyeti getiren goller ise 22. dakikada Francis Coquelin, 27. dakikada Johan Mojica, 32. dakikada Samuel Chukwueze ve 44. dakikada Jorge Pascual Medina'dan geldi.
Galatasaray'da ikinci yarının başında oyuna dahil olan Yunus Akgün, sakatlanmasının ardından 61. dakikada yerini Kerem Aktürkoğlu'na bıraktı.
Galatasaray, Dünya Kupası için verilen arada hazırlıklarına 8-16 Aralık tarihleri arasında Antalya'da devam edecek.
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