Galatasaray, Oliveira'yı açıkladı

09 Temmuz 2022 Cumartesi, 09:06

Galatasaray Kulübü, Sergio Oliveira'nın transferi konusunda futbolcu ve kulübüyle görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Sergio Miguel Relvas Gonçalves Pereira De Oliveira'nın Kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Futebol Clube do Porto ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.