Galatasaray, Oliveira'yı açıkladı

Galatasaray Kulübü, Sergio Oliveira'nın transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Porto ile resmi görüşmelere başlandığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
09 Temmuz 2022 Cumartesi, 09:06
Galatasaray, Oliveira'yı açıkladı
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Galatasaray Kulübü, Sergio Oliveira'nın transferi konusunda futbolcu ve kulübüyle görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Sergio Miguel Relvas Gonçalves Pereira De Oliveira'nın Kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Futebol Clube do Porto ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.


KAP galatasaray Sergio Oliveira
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