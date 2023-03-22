Galatasaray Özhan Canaydın'ı unutmadı

Galatasaray Spor Kulübü, eski başkanlardan Özhan Canaydın'ın ölüm yıldönümü nedeniyle anma mesajı yayımladı.

AA
Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 13:47
Galatasaray Özhan Canaydın'ı unutmadı
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Galatasaray Kulübü, eski başkanlardan Özhan Canaydın'ın ölümünün 13. yılı dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüze sporcu, yönetici ve başkan olarak hizmet ederek iz bırakan, Türk sporunun unutulmaz isimlerinden Özhan Canaydın'ı aramızdan ayrılışının 13. yılında sevgi, saygı, özlem ve rahmetle anıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Özhan Canaydın

2010 yılında vefat eden Özhan Canaydın, Galatasaray Kulübü'nde 2002-2008 yılları arasında başkanlık görevini yürütmüştü.


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