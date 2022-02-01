Galatasaray Sekidika'nın transferini açıkladı
Galatasaray Kulübü, Nijeryalı futbolcu Jesse Sekidika'nın sezon sonuna kadar Eyüpspor'a kiralandığını bildirdi.
Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Eyüpspor, Galatasaray 'dan 25 yaşındaki Nijeryalı futbolcu Jesse Sekidika'yı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrolarına kattığını açıklamıştı.
Galatasaray Kulübü de yayınladığı açıklama ile futbolcunun sezon sonuna kadar satın alma opsiyonu ile kiralandığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Jesse Tamunobaraboye Sekidika'nın satın alma opsiyonlu geçici transferi için Eyüpspor Kulübü ile 2021-2022 sezonu sonuna dek anlaşmaya varılmıştır" ifadeleri kullanıldı.
Galatasaray Sekidika'yı sezon başında 250 bin Euro kiralama bedeliyle Belçika ekiplerinden Leuven'e kiralamıştı.
Profesyonel futbolcumuz Jesse Tamunobaraboye Sekidika'nın satın alma opsiyonlu geçici transferi için Eyüpspor Kulübü ile 2021-2022 sezonu sonuna dek anlaşmaya varılmıştır. pic.twitter.com/3s4bPnJDxk— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 1, 2022
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