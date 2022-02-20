Galatasaray'da büyük endişe: Oynamadan 2 sıra geriledi
Süper Lig'de 26. hafta maçları oynanırken, henüz maç eksiği bulunan Galatasaray'ın altındaki takımların kazanması sonrasında iki sıra gerilemesi sarı kırmızılı takımda endişeye sebep oldu.
Spor Toto Süper Lig'in alt sıralarında alınan sonuçlar, Galatasaray 'ın maç oynamadan iki sıra gerilemesine yol açtı.
Kasımpaşa, Konyaspor'la 4-4 berabere kalıp 1 puan alırken, averajla Galatasaray'ı geride bıaktı. Antalyaspor da deplasmandaki Yeni Malatya galibiyetiyle puanını 31 yaptı ve sarı-kırmızılı takımın üzerine çıktı.
Galatasaray, zorlu deplasman öncesi 29 puanla 15. sırada, Göztepe ise 27 puanla 16. sırada yer alıyor. Kayserispor'a yenilen Giresunspor ise 26 puanla ateş hattının ilk sırasında bulunuyor.
Galatasaray'ı Göztepe deplasmanında puan kaybetmesi durumunda zorlu bir süreç bekleyecek.
İlgili Haberler
- Alanyaspor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Fenerbahçe - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11 ne?
- Yeni Malatyaspor'un futbolcu hocası Adem Büyük, kendisini oyuna aldı
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
- DEVA Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Telefona baktı; ızgaradan aşağıya düştü
- 'AKP yönetemiyor, yurttaş bedel ödüyor'
- Çin'de 520 drone'lu ışık gösterisi
- Guatemala’da 6,2 büyüklüğünde deprem
- AKP'li yurttaşın 2 yılda şaşırtan değişimi
- Beyazıt tramvay durağında silahlı kavga
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
En Çok Okunan Haberler
- Yangından kedisiyle kurtulmuştu: 'Ali Dede'den haber var
- Babası cinayeti üzerine yıktı; mektupla serbest kaldı
- Göz muayenesi beyindeki rahatsızlıkları belirleyebiliyor
- Zamanda yolculuğa çıkaran 'Nostaljik Müze'
- 'Travma sonrası stres bozukluğuna dikkat'
- Brad Pitt, Angelina Jolie'ye dava açtı
- Kemerin içinden kılıç çıktı
- 'Kronik ağrı sendromu psikolojiyi de etkileyebilir'
- ‘Tezer Özlü’den Leylâ Erbil’e Mektuplar’
- Seray Şahiner’in anlatı aynasına yansıyan...