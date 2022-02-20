Galatasaray'da büyük endişe: Oynamadan 2 sıra geriledi

20 Şubat 2022 Pazar, 11:54

Spor Toto Süper Lig'in alt sıralarında alınan sonuçlar, Galatasaray 'ın maç oynamadan iki sıra gerilemesine yol açtı.

Kasımpaşa, Konyaspor'la 4-4 berabere kalıp 1 puan alırken, averajla Galatasaray'ı geride bıaktı. Antalyaspor da deplasmandaki Yeni Malatya galibiyetiyle puanını 31 yaptı ve sarı-kırmızılı takımın üzerine çıktı.

Galatasaray, zorlu deplasman öncesi 29 puanla 15. sırada, Göztepe ise 27 puanla 16. sırada yer alıyor. Kayserispor'a yenilen Giresunspor ise 26 puanla ateş hattının ilk sırasında bulunuyor.

Galatasaray'ı Göztepe deplasmanında puan kaybetmesi durumunda zorlu bir süreç bekleyecek.