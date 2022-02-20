Galatasaray'dan gönderilen Marc Gonzalo: Fatih Terim İspanya'da Torrent'ten daha çok tanınıyor

20 Şubat 2022 Pazar, 09:12

Galatasaray’da Domenec Torrent’in ekibinde tercüman olarak yer alan Marc Goncalo Martinez sosyal medya üzerinde Galatasaray alehine yaptığı paylaşımlardan ötürü görevden alınmıştı.

TV100'de yayınlanan bir televizyon programına katılan Marc Gonzalo Martinez Galatasaray taraftarından bir kez daha özür dilerken "İspanya'da daha çok Fatih Terim mi tanınıyor yoksa Torrent mi" sorusuna 'Fatih Terim' cevabını verdi.

"TORRENT DOĞRU ZAMANDA GELMEDİ"

Gonzalo "Torrent doğru teknik direktör olabilir fakat ben doğru zaman olduğunu düşünmüyorum. Galatasaray’ın durumu beni şaşırtmıyor. Sadece üç gün çalıştım Torrent'le ama disiplinli görünüyordu. Galatasaray'ın Türkçe bilen ve ligi bilen birine ihtiyacı vardı." dedi.