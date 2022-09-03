Galatasaray stopere Çağlar Söyüncü'yü istiyor

03 Eylül 2022 Cumartesi, 13:58

Galatasaray stoper takviyesi için rotasını tanıdık bir isme çevirdi. Sarı-kırmızılılar, İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City’de şans bulamayan Çağlar Söyüncü için girişimlere başladı.

NTV Spor'un haberine göre yönetim, 26 yaşındaki milli futbolcu için maliyet soruşturması yapıyor. Galatasaray teknik heyeti, Çağlar’ın kalitesinin yanında Türk oluşunun da büyük bir artı olduğunu düşünüyor.

"İSTEDİĞİMİZ SEVİYENİN YAKININDA BİLE DEĞİL" DEMİŞTİ

Leicester City menajeri Brendan Rodgers, Çağlar’ın forma şansı bulamaması ile ilgili olarak “Oynamıyor çünkü şu anda istediğimiz seviyenin yakınında bile değil” açıklamasını yapmıştı.

Altınordu’da dikkatleri üzerine çeken Çağlar Söyüncü, 2018’de Freiburg'dan 21 milyon Euro karşılığında Leicester City’e transfer olmuş ve geçen sezon Premier Lig ekibinde 41 maçta forma giymişti.