Galatasaray taraftarından yönetime tepki
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Sivasspor'a 3-2 yenilen Galatasaray'da taraftarlar, yönetim aleyhinde tezahüratlarda bulundu.
Spor Toto Süper Lig’in 35. haftasında Galatasaray evinde oynadığı Sivasspor’a 3-2 kaybetti.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, mücadelede Başkan Burak Elmas ve yönetim kurulu aleyhinde tezahüratlarda bulundu ve istifaya davet etti.
Maç öncesinde de takım kadroları anons edilirken, Teknik Direktör Domenec Torrent de ıslıklandı.
Taraftarlar ayrıca futbolculara oynadıkları oyundan dolayı tepki gösterildi.
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