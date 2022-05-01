Galatasaray taraftarından yönetime tepki

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Sivasspor'a 3-2 yenilen Galatasaray'da taraftarlar, yönetim aleyhinde tezahüratlarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
01 Mayıs 2022 Pazar, 23:21
Galatasaray taraftarından yönetime tepki
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Spor Toto Süper Lig’in 35. haftasında Galatasaray evinde oynadığı Sivasspor’a 3-2 kaybetti.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, mücadelede Başkan Burak Elmas ve yönetim kurulu aleyhinde tezahüratlarda bulundu ve istifaya davet etti.

Maç öncesinde de takım kadroları anons edilirken, Teknik Direktör Domenec Torrent de ıslıklandı.

Taraftarlar ayrıca futbolculara oynadıkları oyundan dolayı tepki gösterildi.


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