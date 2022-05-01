Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent'ten Fatih Terim dönemine gönderme

01 Mayıs 2022 Pazar, 23:13

Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. Ligin alt sıralarında yer alan iki ekibin karşılaşmasında gol düellosu yaşanırken 3-2'lik skorla kazanan konuk ekip Sivasspor oldu.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, "Düzensiz bir oyun oynadık. Kaybettiğinizde antrenör suçludur, ben de bunu kabul etmek durumundayım. Rakip bu maçta sadece 1 buçuk kere gelip 3 gol attı" dedi.

"BİR GÜN İSTERSENİZ AÇIKLARIM"

Sarı-kırmızılıların eski teknik direktörü Fatih Terim dönemine göndermede bulunarak, "Bir gün isterseniz hem içeride hem dışarıda kulübü nasıl bulduk açıklarım, belki nedenini o zaman anlarsınız. Buraya geldiğimizde kulüp tamamen boş haldeydi. Yangından mal kaçırır gibiydi" ifadelerini kullanan Torrent, "Sıkıntı yok, kaybettiğimiz zaman antrenörün suçudur ve ben de bunu kabul etmek zorundayım" diye konuştu.