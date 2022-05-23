Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent'ten Manchester City'ye tebrik

23 Mayıs 2022 Pazartesi, 00:04

İngiltere Premier Lig'in son haftasında Aston Villa'yı 3-2 yenen Manchester City, Liverpool'un 1 puan önünde şampiyonluğa ulaştı.

Oyuna 68. dakikada dahil olan Türk asıllı Alman milli futbolcu İlkay Gündoğan, oyunun kaderini değiştirdi. İlkay ile 76. dakikada umutlanan Manchester City, 2 dakika sonra Rodri'nin kaydettiği golle skoru eşitledi.

Maçın 81. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan İlkay, Manchester City'nin sahadan 3-2 galip ayrılmasını sağladı.

Sosyal medya mecrası Twitter üzerinden City'nin şampiyonluğunu kutlayan Torrent, "Tebrikler, bunu hak ettiniz" diye yazdı.