Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent'ten sözleşme sorusuna cevap!
Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, 1-1 biten Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. İspanyol hoca, "İlk 7 maçı ben gerçekten saymıyorum. Bulduğumuzda ne haldeydi takım, biliyorsunuz. Antrenörler olarak işimizin arkasındayız" dedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları mücadeleyi değerlendirdi.
"İlk 7 maçı ben gerçekten saymıyorum. Bulduğumuzda ne haldeydi takım, biliyorsunuz. Antrenörler olarak işimizin arkasındayız" diyen İspanyol teknik direktör, sözleşmesine ilişkin gelen soruya, "Yeni başkanı öncelikle tebrik ederim. Galatasaray başkanı olmak kolay değil. Sonra düşüncesine saygı duyacağım. 4 Temmuz için biz sezon öncesi hazırlıklarına başladık. Eğer devam edemeyeceğimizi söylerlerse kabul ederiz. Galatasaray için en iyisini dileriz o zaman" sözleriyle cevap verdi.
"İSTANBUL'DA KALMAK DAHA İYİ"
Açıklamalarına devam eden Torrent, "Türkiye ve İstanbul'da bir süre daha yaşayacağım. Bayılıyorum. Türk ligini de çok seviyorum, takip edeceğim. Her zaman elimden gelmeyenlerle ile ilgili bunu söylüyorum, elimde olan şey sahadakiler. Elimde yapabilecek bir şey yoksa kaygılanmıyorum. Eğer kalırsam harika, çünkü oyuncular hazır. Başka bir antrenör gelirse Galatasaray maçları için stadyuma geleceğim" dedi.
Son olarak transfer için açıklama yapan 60 yaşındaki teknik direktör, "Tatil planım yok. Sportif direktörümüzle birlikte konuşuyoruz. Hangi oyuncularla devam edeceğimiz konusunda çalışmayı sürdürüyoruz. Ben İstanbul'da kalmayı sürdüreceğim. Seçim olduğu için de İstanbul'da kalmak daha iyi. Telefon başka, yüz yüze konuşmak başka" dedi.
Galatasaray'ın başında 20 karşılaşmaya çıkan İspanyol teknik direktör, 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet elde etti.
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