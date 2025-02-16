Galatasaray transferdeki 1 numarasını belirledi!

Yayınlanma: 16.02.2025 - 11:07

Güncelleme: 16.02.2025 - 11:07

Galatasaray'da bir devir sona eriyor. Sarı-kırmızılılar, sözleşmesinin son yılındaki Muslera ile sezon sonunda vedalaşacak. Öte yandan Galatasaray'da kaleci arayışları şimdiden başladı.

Yerli aday olarak Berke Özer'le ilgilenen Galatasaray, yabancı kaleci adayını da belirledi.

Sabah'ın haberine göre Galatasaray'ın bir numaralı yabancı adayı Lucas Perri.

Sarı-kırmızılılar, Lucas Perri'yi sezon sonuna kadar yakından takip edecek.

Haberde Perri'yi izleyen takımlar arasında Newcastle United'ın da olduğu aktarıldı.

Lyon forması giyen 27 yaşındaki Brezilyalı eldivenin takımıyla 3.5 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Bu sezon tüm kulvarlarda 29 maça çıkan Lucas Perri, 34 gole engel olamadı. Deneyimli kaleci 10 maçta ise kalesini gole kapadı.