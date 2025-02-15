Galatasaray'ın yeni transferi ilk idmanına çıktı

Rizespor maçına hazırlanan Galatasaray'da yeni transfer Eren Elmalı, takımla ilk antrenmanına çıktı.

Galatasaray'ın yeni transferi ilk idmanına çıktı
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 15.02.2025 - 15:04

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 17 Şubat Pazartesi günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan antrenman, üç grup halinde pas çalışmasıyla devam etti. İdman, çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray'da yeni transfer Eren Elmalı, takımla ilk antrenmanına çıktı.

Sarı-kırmızılılar, hazırlıklarını yarın tamamlayacak.


Etiketler: #Eren Elmalı #galatasaray #antrenman

İlgili Haberler

Galatasaray'dan Eren Elmalı paylaşımı! Trabzonspor maçına gönderme...

Galatasaray'dan Eren Elmalı paylaşımı! Trabzonspor maçına gönderme...
Galatasaray'a imza atan Eren Elmalı'dan ilk açıklama: 'Biraz uzun bir süreç oldu ama...'

Galatasaray'a imza atan Eren Elmalı'dan ilk açıklama: 'Biraz uzun bir süreç oldu ama...'
Eren Elmalı'dan Trabzonspor'a veda mesajı!

Eren Elmalı'dan Trabzonspor'a veda mesajı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler