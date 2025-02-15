Galatasaray'ın yeni transferi ilk idmanına çıktı
Rizespor maçına hazırlanan Galatasaray'da yeni transfer Eren Elmalı, takımla ilk antrenmanına çıktı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 17 Şubat Pazartesi günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan antrenman, üç grup halinde pas çalışmasıyla devam etti. İdman, çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray'da yeni transfer Eren Elmalı, takımla ilk antrenmanına çıktı.
Sarı-kırmızılılar, hazırlıklarını yarın tamamlayacak.
Etiketler: #Eren Elmalı #galatasaray #antrenman
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