Galatasaray'dan mağlubiyet sonrası flaş karar: Kemerburgaz iptal edildi!

Galatasaray'ın AZ Alkmaar maçı sonrası Kemerburgaz'daki yeni tesislere geçmesi bekleniyordu. Ancak Hollanda'da alınan ağır mağlubiyet sonrası planlar değişti.

Galatasaray'dan mağlubiyet sonrası flaş karar: Kemerburgaz iptal edildi!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 15.02.2025 - 12:18

Galatasaray'da uzun süredir planlanan Kemerburgaz tesislerine geçme hedefinin AZ Alkmaar maçından sonra gerçekleşmesi hedefleniyordu.

Ancak sarı-kırmızılıların Hollanda'da aldığı 4-1'lik mağlubiyet sonrası planlar değişti.

Sabah'ta yer alan habere göre, sarı-kırmızılı takımda moraller bozuk olduğundan organizasyon iptal edildi.

Galatasaray'ın çalışmalarına Florya'da devam edeceği aktarıldı.


Etiketler: #galatasaray #Kemerburgaz Tesisleri #Florya

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