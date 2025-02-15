Galatasaray'dan mağlubiyet sonrası flaş karar: Kemerburgaz iptal edildi!
Galatasaray'ın AZ Alkmaar maçı sonrası Kemerburgaz'daki yeni tesislere geçmesi bekleniyordu. Ancak Hollanda'da alınan ağır mağlubiyet sonrası planlar değişti.
Galatasaray'da uzun süredir planlanan Kemerburgaz tesislerine geçme hedefinin AZ Alkmaar maçından sonra gerçekleşmesi hedefleniyordu.
Ancak sarı-kırmızılıların Hollanda'da aldığı 4-1'lik mağlubiyet sonrası planlar değişti.
Sabah'ta yer alan habere göre, sarı-kırmızılı takımda moraller bozuk olduğundan organizasyon iptal edildi.
Galatasaray'ın çalışmalarına Florya'da devam edeceği aktarıldı.
Etiketler: #galatasaray #Kemerburgaz Tesisleri #Florya
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