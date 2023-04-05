Galatasaray tribünleri için yeni beste: 'Sahibisin Kalbimin'
Üst üste 14 maç kazanarak Süper Lig rekorunu kıran Galatasaray 23. şampiyonluğu için kenetlenmiş durumda. Türkiye Kupası çeyrek finalinde Başakşehir ile oynanacak maç öncesi sarı-kırmızılı taraftarlar için 'Sahibisin Kalbimin' isimli yeni bir beste yayımlandı.
Kadrosuna kattığı dünya yıldızları ile lider durumda bulunan ve oynadığı futbol ile de göz dolduran Galatasaray'da taraftarlar şimdiden şampiyonluğa hazırlanmaya başladı.
"SAHİBİSİN KALBİMİN"
Tribünlerdeki atmosfer için yapılan yeni şarkı taraftarların beğenisine sunuldu.
Şampiyonluk yolunda dolu dizgin giden Galatasaray için düzenlenen şarkıya 'Sahibisin Kalbimin' ismi verildi.
Bestenin sözleri ise şu şekilde:
"Sevdana yandım yemin ederim
Senin yolun benim kaderim
Hem mutluluğum hem kederim
Yine seni severim
Sevdana yandım yemin ederim!
Gönül verdik aşkına
Uğruna savaş buna
Allah ömür verirse
Yolum dik yokuşlara
Çocukluktan hatıram
Cimbomum bana kalan
Yanar bu şehir yanar
Vasiyet;
Mezarıma, koy sarı laleler
Ölümün yanında
Sensizlik daha beter"
En Çok Okunan Haberler
-
- Akşener’e ‘Hayır’ diyen işadamı
- AKP'li yetkili 'gizli' anketi Reuters'la paylaştı
- Bugün iftarda ne pişirsem? 14. gün iftar menüsü
- Kurşunları fırlattı
- 'Seccade' fotoğrafının hikâyesi ortaya çıktı
- Eski ABD Başkanı Trump tutuksuz yargılanacak
- 'Seccade' fotoğrafı orada çekilmişti...
- 'Söz verdiği içerikten öte...'
- Araştırma açık gerçeği ortaya koydu! İnce çekilirse...
- İdris Baluken 7 yıl sonra tahliye edildi