Galatasaray tribünleri için yeni beste: 'Sahibisin Kalbimin'

Yayınlanma: 05 Nisan 2023 - 17:28

Güncelleme: 05 Nisan 2023 - 17:29

Kadrosuna kattığı dünya yıldızları ile lider durumda bulunan ve oynadığı futbol ile de göz dolduran Galatasaray'da taraftarlar şimdiden şampiyonluğa hazırlanmaya başladı.

"SAHİBİSİN KALBİMİN"

Tribünlerdeki atmosfer için yapılan yeni şarkı taraftarların beğenisine sunuldu.

Şampiyonluk yolunda dolu dizgin giden Galatasaray için düzenlenen şarkıya 'Sahibisin Kalbimin' ismi verildi.

Bestenin sözleri ise şu şekilde:

"Sevdana yandım yemin ederim

Senin yolun benim kaderim

Hem mutluluğum hem kederim

Yine seni severim

Sevdana yandım yemin ederim!

Gönül verdik aşkına

Uğruna savaş buna

Allah ömür verirse

Yolum dik yokuşlara

Çocukluktan hatıram

Cimbomum bana kalan

Yanar bu şehir yanar

Vasiyet;

Mezarıma, koy sarı laleler

Ölümün yanında

Sensizlik daha beter"