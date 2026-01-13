Galatasaray Türkiye Kupası'nda 2'de iki yaptı: Deplasmandan 3 puanla dönüyor!

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında Fethiyespor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Fethiye Beşkaza Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Galatasaray 2-1'lik skorla kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 73. dakikada Abdülkerim Bardakcı ve 80. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti.

Fethiyespor'un golü 90. dakikada Uğur Ayhan attı.

ICARDI, İKİ PENALTIDAN FAYDALANAMADI

Sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi, önce 37. dakikada penaltı kaçırdı. Fethiyesporlu oyuncuların ceza sahasına erken girmeleri nedeniyle tekrar ettirilen penaltıda Icardi, bir kez daha topun başına geçti ancak bir kez daha Fethiyesporlu kaleci Arda Akbulut'a takıldı.

GALATASARAY'DAN İKİDE İKİ!

Galatasaray, bu sonuçla kupada 2'de iki yaptı ve puanını 6'ya yükseltti. Fethiyespor ise 1 puanda kaldı.

Galatasaray, kupada bir sonraki maçını 4 Şubat'ta İstanbulspor'a karşı oynayacak. Ligde ise cumartesi günü Gaziantep FK'yi konuk edecek.

Fethiyespor ise kupadaki 3. maçını Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak.