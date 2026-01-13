Cumhuriyet Gazetesi Logo
Galatasaray Türkiye Kupası'nda 2'de iki yaptı: Deplasmandan 3 puanla dönüyor!

Galatasaray Türkiye Kupası'nda 2'de iki yaptı: Deplasmandan 3 puanla dönüyor!

13.01.2026 22:35:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Galatasaray Türkiye Kupası'nda 2'de iki yaptı: Deplasmandan 3 puanla dönüyor!

Galatasaray, Türkiye Kupası grup aşamasının ikinci haftasında deplasmanda karşılaştığı Fethiyespor'u 2-1 mağlup etti.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. hafta maçında Fethiyespor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Fethiye Beşkaza Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Galatasaray 2-1'lik skorla kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 73. dakikada Abdülkerim Bardakcı ve 80. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti.

Fethiyespor'un golü 90. dakikada Uğur Ayhan attı.

ICARDI, İKİ PENALTIDAN FAYDALANAMADI

Sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi, önce 37. dakikada penaltı kaçırdı. Fethiyesporlu oyuncuların ceza sahasına erken girmeleri nedeniyle tekrar ettirilen penaltıda Icardi, bir kez daha topun başına geçti ancak bir kez daha Fethiyesporlu kaleci Arda Akbulut'a takıldı.

GALATASARAY'DAN İKİDE İKİ!

Galatasaray, bu sonuçla kupada 2'de iki yaptı ve puanını 6'ya yükseltti. Fethiyespor ise 1 puanda kaldı.

Galatasaray, kupada bir sonraki maçını 4 Şubat'ta İstanbulspor'a karşı oynayacak. Ligde ise cumartesi günü Gaziantep FK'yi konuk edecek.

Fethiyespor ise kupadaki 3. maçını Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak.

İlgili Konular: #galatasaray #ziraat türkiye kupası #Fethiyespor

İlgili Haberler

TFF açıkladı: Derbi sonrası 3 futbolcu PFDK'ye sevk edildi!
TFF açıkladı: Derbi sonrası 3 futbolcu PFDK'ye sevk edildi! Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Kupa finalinin ardından paylaşım yapan 3 futbolcunun Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı.
Bahçeşehir Koleji kendi evinde kayıp!
Bahçeşehir Koleji kendi evinde kayıp! Bahçeşehir Koleji, EuroCup'ın 14. haftasında İstanbul'da ağırladığı BAXI Manresa'ya 96-92 mağlup oldu.
Fenerbahçe Medicana'dan İtalyanlara geçit yok!
Fenerbahçe Medicana'dan İtalyanlara geçit yok! Fenerbahçe Medicana, CEV Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında kendi evinde ağırladığı Igor Gorgonzola Novara'yı 3-2 mağlup etti.