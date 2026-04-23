Galatasaray ve Fenerbahçe arasında 'Yasin Kol' gerilimi sürüyor: 'Atamayı birlikte mi yaptınız?'

Trendyol Süper Lig'de 2025/26 sezonunun 31. haftasındaki dev derbide Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Derbinin hakeminin belli olmasının ardından Galatasaray bir paylaşım yaparken Fenerbahçe sarı-kırmızılı takıma yanıt verdi.

Türkiye Futbol Federayonu Merkez Hakem Kurulu, Trendyol Süper Lig'deki Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Yasin Kol yöneteceğini duyurdu. Yasin Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak. Derbide dördüncü hakem olarak Çağdaş Altay yer alacak.

'YASİN KOL' GERİLİMİ SÜRÜYOR

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında pazar günü oynanacak derbi öncesi tansiyon yükseldi. MHK'nin dev maça Yasin Kol'u atamasının ardından, sarı kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, “Türkiye Futbol Federasyonu mevcut yönetimiyle tüm ilişkilerimiz, bugün itibarıyla, askıya alınmıştır” ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe'den yapılan paylaşımda ise Galatasaray'a yanıt verilerek, "Sakın ha sarıyı çıkarma… Sakın ha kırmızıyı gösterme… Sakın ha VAR’a gitme… Sakın ha penaltı verme… Sakın ha bazı konuları açma Sakın ha… Sezon boyu tüm kritik pozisyonlarınız askıdaydı. Şimdi ‘ilişkiler askıya’… Sıra bu maçta mı?" açıklaması yapılmıştı.

'ATAMAYI BİRLİKTE Mİ YAPTINIZ?'

Sarı lacivertlilerin bu paylaşımını alıntılayan Galatasaray'ın sosyal medya hesabı ise ezeli rakibine "Hayırdır? Atamayı birlikte mi yaptınız? İlk ses sizden geldi…" yanıtını verdi.

'KİŞİ KENDİNDEN BİLİR İŞİ'

Fenerbahçe ise bu paylaşıma dakikalar içinde yanıt verdi ve "Kişi kendinden bilir işi" paylaşımını yaptı.