Galatasaray ve Fenerbahçe PFDK'ye sevk edildi
TFF Hukuk Müşavirliği, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de aralarında bulunduğu 5 Süper Lig kulübünün PFDK'ye sevk edildiğini açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'de yer alan 5 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada, Kasımpaşa, Galatasaray, Yukatel Kayserispor, Fenerbahçe ve Demir Grup Sivasspor'un çeşitli nedenlerle kurula gönderildiği bildirildi.
Galatasaray'ın Beşiktaş ile oynadığı maçta, saha kenarında top toplamakla görevli Mert Efe Batmaz da sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle kurula sevk edildi.
Video Haberler
- Köy köy gezip çocukları tıraş ettiler
- Arama-kurtarma ekiplerinin 8 saatlik zorlu mesaisi
- Yaşı küçük, marifeti büyük
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Esenler'de kanaryalar güzellikleriyle yarıştı
- Tozlu araç camlarında resim çiziyor
- Tahtalı'ya mevsimin ilk karı düştü
- Kulisleri sallayacak iddia
- Her 4 çocuktan 1'i okula aç gidiyor
- Boğaz'da kaçak av denetimi
En Çok Okunan Haberler
-
- Alkol ve sigara satışında yeni düzenleme yolda
- ‘Cemaatleri koruyorsunuz’
- 'Son derece doğal ve doğru bir adımdır'
- Akşener'den Yavaş'a 'adaylık' mesajı
- Nebati, Erdoğan'ı yine yalanladı
- Flaş hakem tepkisi! 'Ya penaltıyı göremedi...'
- Kuzu otlatırken buldu, 16 milyon yıllık...
- Cihan Kolivar'a 'ekmek' gözaltısı
- AKP'ye seslendi: Karar verin
- Süleyman Soylu'ya zehir zemberek sözler