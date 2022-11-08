Galatasaray ve Fenerbahçe PFDK'ye sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de aralarında bulunduğu 5 Süper Lig kulübünün PFDK'ye sevk edildiğini açıkladı.

AA
08 Kasım 2022 Salı, 22:21
Galatasaray ve Fenerbahçe PFDK'ye sevk edildi
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'de yer alan 5 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Kasımpaşa, Galatasaray, Yukatel Kayserispor, Fenerbahçe ve Demir Grup Sivasspor'un çeşitli nedenlerle kurula gönderildiği bildirildi.

Galatasaray'ın Beşiktaş ile oynadığı maçta, saha kenarında top toplamakla görevli Mert Efe Batmaz da sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle kurula sevk edildi.


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