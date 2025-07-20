Cumhuriyet Gazetesi Logo
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

20.07.2025 17:23:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Galatasaray, kampın ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Galatasaray Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına devam etti.

Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde dün kampa giren sarı-kırmızılı ekip, ilk çalışmasını bu sabah gerçekleştirdi.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, kamp otelinin sahasındaki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapıldı. Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla sürdü.

Antrenman, şut çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

AVUSTURYA'DAKİ İLK SINAV BUGÜN

Galatasaray, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçına bugün çıkacak.

"Summer Series Upper Austria" organizasyonuna katılacak sarı-kırmızılı ekip, Avusturya 2. Futbol Ligi takımlarından Admira Wacker ile karşılaşacak. Linz kentindeki Raiffeisen Arena'da yapılacak müsabaka TSİ 20.30'da başlayacak.

Galatasaray, 23 Temmuz'da İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Cagliari ile karşılaştıktan sonra İstanbul'a dönecek.

İlgili Konular: #galatasaray #Avusturya #kamp

İlgili Haberler

Galatasaray'da tam 18 ayrılık: Resmen açıklandı!
Galatasaray'da tam 18 ayrılık: Resmen açıklandı! Kadın Futbol Süper Ligi ekibi Galatasaray'da 18 oyuncu ile yolların ayrıldığı açıklandı.
Galatasaray'da Yusuf Demir transferi iptal: Nedeni belli oldu!
Galatasaray'da Yusuf Demir transferi iptal: Nedeni belli oldu! İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) Elche'nin Galatasaray forması giyen 22 yaşındaki Türk asıllı Avusturyalı oyuncu Yusuf Demir'in transferinden vazgeçtiği aktarıldı.
Adı Galatasaray ile anılıyordu: Alman ekipten Ahmetcan Kaplan için resmi teklif!
Adı Galatasaray ile anılıyordu: Alman ekipten Ahmetcan Kaplan için resmi teklif! Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi FC Köln'ün 22 yaşındaki milli oyuncu Ahmetcan Kaplan'ı transfer etmek için Ajax'a teklif yaptığı ileri sürüldü.