Spor yazarları Ajax - Galatasaray maçını değerlendirdi: 'En zor ikinci kuraya rağmen 9 şahane puan!'

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında konuk olduğu Hollanda temsilcisi Ajax'ı 3-0 mağlup etti. Spor yazarları Galatasaray'ın Ajax zaferini değerlendirdi.

"EN ZOR İKİNCİ KURAYA RAĞMEN 9 ŞAHANE PUAN!"

Uğur Meleke: Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde en zor ikinci kurayı çeken takım Galatasaray... Her bir kulübün lig aşamasında eşleştiği 8 rakibinin UEFA katsayı ortalamaları hesaplandığında en zor kuraları çekenler şunlar: PSV (78,3), Galatasaray (78), Leverkusen (77,5), City (77,1) ve Real (76,8).

Hem bu zor kurayı, hem ilk 4 maçın içinde bir Almanya, bir Hollanda deplasmanı, bir de Liverpool günü olduğunu göz önüne alırsak Galatasaray’ın şu ana kadar topladığı 9 puan mükemmel. Ben kalan maçlarda kazanılacak 1-2 puanın ilk 24 için yeteceğini düşünüyorum. Ama tabii ki hedef artık ilk sekiz... Onun için de bence 15 puan yeterli olacaktır.

Galatasaray'ın dünkü etkileyici zaferinde tabii ki Avrupa’nın en formda 3 santrforundan birinin, Osimhen’in altını çizmeden olmaz. Nijeryalı süperstarın yanı sıra 45 dakikada iki penaltı kazandıran Barış, savunmada neredeyse hatasız oynayan Davinson-Abdülkerim ve büyük maçlarda büyüyen Torreira da harikalardı. Tabii ki bu sezon Avrupa’da başarılı olup, hocalıkta master derecesini almaya kararlı Okan Buruk’a da 270 dakikadır yaptığı kusursuz seçimler için gönülden tebrikler. (Hürriyet)

"GALATASARAY, AJAX’I RESMEN EZDİ"

Osman Şenher: Başta Okan Buruk, başkan ve futbolcular, taraftarlara verdikleri Şampiyonlar Ligi sözünü tutuyorlar. Bu takım ilk 8’e kalır mı kalmaz mı? Bana göre kalır.

O kadar çok özveriyle oynayan futbolcusu var ki, bir Osimhen bile yetiyor. Adam resmen uzaylı. İkisi penaltıdan üç gol attı, ilk yarı yüzde yüz gol diye ayağa kalktığımız pozisyonları da kaleci kurtardı. Dün gece şöyle bir şey ortaya çıktı; Osimhen’i daha çok topla buluştur, daha kaliteli ortalar yap, bu çocuk her maç 3-4 gol atsın.

Ajax’ı kendi sahasında böyle net bir skorla eze eze yenmek kolay bir iş değil. Bu Galatasaray’ın kalitesini gösterir. Okan Buruk’u eleştirenlere de bir gönderme yapalım. Sihirbaz hoca diyelim mi? Liverpool, Bodo ve Ajax maçlarında takımına oynattığı sistem her türlü alkışı hak ediyor. Bu eleştirenler biraz çenelerini kapaması lazım. (Milliyet)

"VİCTOR OSİMHEN SAHADA BÜYÜLÜYOR"

Levent Tüzemen: Osimhen UEFA'ya verdiği röportajda, "Galatasaray burada' dedirtecek işler yapmanı zamanı geldi. Amacımız Avrupa'da iz bırakmak" dedi. Galatasaray taraftarlarının kendisini büyülediğini vurgulayan Osimhen, oynadığı futbolla ve attığı gollerle Galatasaray taraftarlarını büyülüyor. Galatasaray, Hollanda'da yıllardır kazanamama şansızlığını kırdı ve Ajax önünde alınan 3 puanla Devler Ligi'ne devam edeceğinin imzasını attı.

Hollanda futbolunun rol modeli Ajax'ı deplasmanda yenen ilk Türk takımının hocası olan Okan Buruk, maç boyu Galatasaray'ı mükemmel yönetti. Özellikle etkisiz Sara'yı oyundan alıp Barış'ı ikinci yarı sahaya atarak Ajax'ın çöküşünü hazırladı.

Barış'la birlikte Galatasaray hücum konusunda zenginleşti. Barış'ın çalışkanlığı, mücadele gücü ve savaşçılığı Ajax savunmasını dağıtırken Osimhen'in daha konforlu hareket etmesini sağladı. Barış'ı ıslıklayanlar utanmıştır herhalde. (Sabah)

"FENOMEN FARKI"

Serkan Akcan: Barış girdikten sonra Osimhen’in arkasında konumlanarak Ajax’a 4-4-2 karşılama yapılmasını sağladı. Barış Alper son haftalarda formunu yitiriyordu, o yüzden Okan hoca onu Ajax’a karşı yedek soyundurdu. Ama o oyuna girdiği andan itibaren maçın gidişatını değiştirmeyi başardı. Sallai ile yer değiştirerek sol kenara çıktığında da sağ bek arkasına istediği toplarla büyük fark yarattı. Sanırım Galatasaray taraftarıyla barıştılar artık.

Osimhen Ajax’a yaptığı hat-trick ile kariyerinde bir ilki gerçekleştirmiş olabilir ama daha önemlisi aklıyla, atletizmiyle, bitiriciliğiyle gerçek bir futbol fenomeni. Liverpool ve Bodo’yu içeride yendikten sonra Ajax’ı deplasmanda hezimete uğratmak büyük iş.

Özetle Okan Buruk ve futbolcuları kusursuz bir performans sergilediler. Galatasaray Kasım sonunda US Gillouse’yi Ali Sami Yen’de yenerse ilk 8 şansını yüksek sesle konuşmaya başlar. (Fanatik)

"TOPA MÜLKİYET HAK VE ÖDEVDİR!"

Mehmet Ayan: Fatih Terim’in 40 yıldır sloganlaştırdığı ifade TOPUN MÜLKİYETİ kavramıdır. Top sende olursa her şeyden evvel mutlu olursun sahada. Oyundan zevk alırsın. Rakibi yormak, açıklarını tespit, hızlı oyunla hataya zorlamak işin taktik detayları. İlk 30 dakika kusursuzca bunu yaptı oyuncularımız. Topla oynadılar. Tempoyu, hızı, aksiyonu, direksiyonu hep elde tuttular.

Ajax için “eksik, gençlerle dolu, formsuz, kalitesiz” türü yorumlar yapılabilir. Haklı da olunabilir. Takımın psikolojisini kulübenin 1 ve 2 numarasının gördüğü sarı kartlardan da anlayabiliriz. Tüm bu olumsuzluklar maçtaki doğru oyunun gerçeğini değiştirmez. Yönetimin büyük fedakarlıklarla kurduğu zengin kadro İlkay, Yunus gibi temel eksiklere rağmen 90 dakika oyuna hakim oluyorsa, kenar yönetimine de bir büyük bravo yaraşır. (Yedek oturttuğun Barış 2 penaltı yaptırdı) Okan hoca ve ekibinin rakip analizi, oyuncu tercihi, kadro dizaynı alkışı hak ediyor. (Hürriyet)