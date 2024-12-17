Galatasaray zirvede puan farkını korudu: Hakeme isyan

Süper Lig’de yılın son büyük mücadelesine hakem Kadir Sağlam ile VAR’daki Onur Özütoprak damga vurdu. G.Saraylı Yunus’un, ilk yarıda Cham’a dirseğinde Trabzonspor kırmızı kart bekledi, hakem Kadir Sağlam bu yönde karar vermedi, VAR’dan izleme tavsiyesi gelmedi.

Galatasaray zirvede puan farkını korudu: Hakeme isyan
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Kemal Güner
Yayınlanma: 17.12.2024 - 04:00

Sallai’nin 46. dakikada Cham’ın yüzüne eliyle müdahalesinde kart çıkmadı. Trabzonlu Ozan’ın, Yunus’un aşil tendonuna tabanla basmasında kırmızı kart çıkmadı, hakem sarı gösterdi. 88’de Muslera’nın boşa çıktığı pozisyonda Banza’nın kafasına müdahalesinde Trabzonspor penaltı bekledi, hakem devam ettirdi. 

YUNUS’TAN RESİTAL

G.Saray’da Yunus Akgün parlamaya devam ediyor. Mertens’in golünde asisti yapan Yunus, 29. dakikada ceza sahası dışından ağları havalandırarak takımını 2-1 öne geçirdi. Genç futbolcu bu sezon 9. kez fileleri sarstı. 

BANZA HEP ATIYOR

Abdülkerim’in büyük hatasında topu kapan Banza, topu ağlara yollayıp Trabzonspor’a 2-2 eşitliği getirdi. Banza bu sezonki 10. golünü attı. 

BARIŞ DÖNDÜ

Sivas maçında sakatlanan Barış Alper Yılmaz, Trabzonspor karşısına ilk 11’de çıktı. Sakatlığını atlatan Kaan Ayhan stoperde görev yaptı. İyileşen Osimhen ve Jakobs, 75’te oyuna girdi. D.Sanchez yedek soyundu, Ziyech kadroya alınmadı.


Etiketler: #galatasaray #trabzonspor #hakem

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