Galatasaray'a dev gelir: 1.7 milyar TL!

Yayınlanma: 27.12.2024 - 09:05

Güncelleme: 27.12.2024 - 09:05

Trabzonspor'un ardından Galatasaray da Bankalar Birliği'nden çıkmaya hazırlanıyor.

Anlaşmadan çıkmak ve faiz yükünden kurtulmak isteyen Başkan Dursun Özbek, hedefini gerçekleştiriyor.

Sabah'ın haberine göre SPK, Galatasaray'ın sermaye artırımı talebini kabul etti.

Buna göre Galatasaray bu anlaşmadan 1 milyar 728 milyon lira gelir elde edecek.

BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN ÇIKACAK

Galatasaray söz konusu rakamı, Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmak için harcayacak.

Başkan Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyesi Abdullah Kavukçu'nun bu operasyonda önemli rol oynadığı ifade edildi.