Galatasaray, Tarsus Spor'u evinde farklı mağlup etti

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 14. haftanın son maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, sahasında İlkem Yapı Tarsusspor'u 92-68 mağlup etti.

Galatasaray, Tarsus Spor'u evinde farklı mağlup etti
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AA
Yayınlanma: 26.12.2024 - 22:03

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring evinde İlkem Yapı Tarsus Spor'u 92-68 mağlup etti.

Bu sonuçla sarı-kırmızılı ekip, ligde 10. galibiyetini aldı. Tarsusspor ise 8. yenilgisini yaşadı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Tolga Edis, Yarkın Keskin, Süleyman Tepe

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Vanloo 12, Gökşen Fitik 12, Ayşe Cora 8, Fraser 6, Li 22, Selin Rachel Gül, Sude Yılmaz, Ayşegül Günay Aladağ 5, Derin Erdoğan 12, Steinberga 3, Holingsvorth 4, Meltem Yıldızhan 8

İlkem Yapı Tarsusspor: Sheppard 19, Heal 15, Büşra Akgün 5, Alleyne 15, Hurt 8, Ecem Erk 4, Nisa Yalçın, Banu Şimşek 2, Ceylin Beyza Altunpa, Nuran Tutsak

1. Periyot: 28-16

Devre: 43-28

3. Periyot: 68-47


Etiketler: #Galatasaray Çağdaş Faktoring #İlkem Yapı Tarsus Spor #ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi

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