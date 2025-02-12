Galatasaray'a imza atan Eren Elmalı'dan ilk açıklama: 'Biraz uzun bir süreç oldu ama...'
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın kadrosuna kattığı 24 yaşındaki milli oyuncu Eren Elmalı, transfere ilişkin görüşlerini aktardı. Elmalı, "Biraz uzun bir süreç oldu, bizim açımızdan... Sonuçta mutlu olduğum yerdeyim. Süreç, güzel bir şekilde bitti. İnşallah her şeyin sonu güzel olur" dedi.
Galatasaray'ın yeni transferi Eren Elmalı, Galatasaray ile sözleşme imzaladı ve açıklamalarda bulundu.
Milli oyuncunun açıklamaları şu şekilde:
"Galatasaray'da olduğum için çok mutluyum. Başkanımız Dursun Özbek'e, yöneticimiz Abdullah Kavukcu'ya ve Okan Hocamıza çok teşekkür ederim. Biraz uzun bir süreç oldu ama sonuçta mutlu olduğum yerdeyim. Transfer süreci için hepsine çok teşekkür ederim."
"FORMANIN AĞIRLIĞINI BİLİYORUM"
"Formanın ağırlığını, Galatasaray armasını ve sorumluluklarımı biliyorum. Sorumluluklarımı en iyi şekilde yerine getirmek istiyorum."
"Biraz uzun bir süreç oldu, bizim açımızdan... Sonuçta mutlu olduğum yerdeyim. Süreç, güzel bir şekilde bitti. İnşallah her şeyin sonu güzel olur."
"İLK MAÇIM İÇİN ÇOK HEYECANLIYIM"
"Zaten, oynadığımız zaman (RAMS Park'ın) atmosferinin farkında oluyoruz. Çok heyecanlıyım aslında ilk maça çıkmak için. Taraftarlarımızdan tek isteğim bizi sonuna kadar desteklemeleri."
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