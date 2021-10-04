Galatasaray'a Rize'de geriye düştüğü maçı devre arasındaki konuşmalarla çevirdi
Galatasaray, son saniye golüyle 3 puana ulaştığı Rize’de takım ruhunu üst seviyeye çekerken devre arasında teknik direktör Fatih Terim'in yaptığı konuşma etkili oldu.
Galatasaray, Süper Lig’in 8’inci haftasında konuk olduğu Çaykur Rizespor deplasmanında son saniye golüyle rakibini 3-2 devirdi. Son derece gergin geçen mücadelenin birçok kırılma noktası olurken, Galatasaray'ın bu galibiyeti 10 kişiyle ve son anda kazanması takıma büyük moral kazandırdı. 2-1 yenik girilen devre arasında Fatih Terim'in, "Buraya maç sonu kazanarak döneceksiniz, gerekirse dış şartları da yeneceksiniz" dediği öğrenildi.
Takımdaşlık duygusunu perçinleyen bu konuşma sonrası sarı kırmızılı birçok futbolcu da kendini buldu.
MUHAMMED AYLAR SONRA
Galatasaray’da uzun süredir gol orucunda olan Mustafa Muhammed, bu sezonki ilk gollerini Rize’de kaydetti. En son geçen sezon 11 Mayıs’ta Denizli karşısında fileleri havalandıran Mısırlı golcünün üzerinde bu sessizlik büyük baskı oluşturyordu. Fatih Terim ile bağı da yeniden kuvvetlenen Muhammed, beyaz bir sayfa açtı.
Galatasaray’da sezonun en çok eleştirilen ismi Ryan Babel, zorlu maçta öne çıkan isimlerden biriydi. Şu ana kadar eleştiri oklarının hedefinde olan Hollandalı futbolcu, Rize’de gösterdiği mücadeleyle alkış topladı ve kredisini artırdı.
Sarı kırmızılılarda son haftalarda Kerem Aktürkoğlu da tepki çeken isimlerden biriydi. Rize’de ikinci yarıda oyuna dahil olan genç futbolcu galibiyetin mimarlarından oldu. Ayrıca son golde çok büyük emek harcayan Mbaye Diagne de “Ben buradayım” mesajı verdi.
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