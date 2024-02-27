Galatasaray'a yıldızlarından müjde: 3 futbolcu antrenmanlara başladı!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalindeki Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı. Galatasaray'da Tanguy Ndombele idmanın tamamında takımla çalışırken Serge Aurier ve Hakim Ziyech fizyoterapist ve atletik performans uzmanları eşliğinde bireysel olarak çalıştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.02.2024 - 15:36
Galatasaray'a yıldızlarından müjde: 3 futbolcu antrenmanlara başladı!
Abone Ol google-news

Süper Lig'de Antalyaspor'u mağlup edip haftayı kayıpsız kapatan Galatasaray gözünü Türkiye Kupası'na çevirdi.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşacak olan Galatasaray, maçın hazırlıklarına yaptığı idmanla başladı.

Serge Aurier - Hakim Ziyech

AURIER VE ZIYECH ÖZEL PROGRAM DAHİLİNDE ÇALIŞTI

Galatasaray'da Tanguy Ndombele idmanın tamamında takımla çalışırken Serge Aurier ve Hakim Ziyech fizyoterapist ve atletik performans uzmanları eşliğinde bireysel olarak çalıştı.


galatasaray haberleri Tanguy Ndombele haberleri Hakim Ziyech haberleri Serge Aurier haberleri

İlgili Haberler

Dursun Özbek'ten flaş açıklama: 'Galatasaray bir koalisyona karşı savaşıyor'

Dursun Özbek'ten flaş açıklama: 'Galatasaray bir koalisyona karşı savaşıyor'
Galatasaray'da Muslera'nın serisi sona erdi!

Galatasaray'da Muslera'nın serisi sona erdi!
Galatasaray maçının tarihi değiştirildi!

Galatasaray maçının tarihi değiştirildi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Prof. Canan Karatay: 40 gün yiyen şeker hastalığından kurtulur

Prof. Canan Karatay: 40 gün yiyen şeker hastalığından kurtulur
Photoshopla raporu değiştirip iznini uzattı, hapis cezasına çarptırıldı…

Photoshopla raporu değiştirip iznini uzattı, hapis cezasına çarptırıldı…
Uzmanlardan 2 kent için deprem uyarısı: '6'nın üzerinde bekleniyor...'

Uzmanlardan 2 kent için deprem uyarısı: '6'nın üzerinde bekleniyor...'
Yunan basınından Fatih Terim eleştirisi!

Yunan basınından Fatih Terim eleştirisi!
Ünlü oyuncu Tolga Savacı hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Tolga Savacı hayatını kaybetti
Luton Town – Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Luton Town – Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Bilecik'e taşınıp Emekliler Köyü kurdular

Bilecik'e taşınıp Emekliler Köyü kurdular
Selen Görgüzel tacizi açık açık anlatmıştı! İsimleri ifşa etti…

Selen Görgüzel tacizi açık açık anlatmıştı! İsimleri ifşa etti…