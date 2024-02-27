Galatasaray'a yıldızlarından müjde: 3 futbolcu antrenmanlara başladı!
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalindeki Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı. Galatasaray'da Tanguy Ndombele idmanın tamamında takımla çalışırken Serge Aurier ve Hakim Ziyech fizyoterapist ve atletik performans uzmanları eşliğinde bireysel olarak çalıştı.
Süper Lig'de Antalyaspor'u mağlup edip haftayı kayıpsız kapatan Galatasaray gözünü Türkiye Kupası'na çevirdi.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşacak olan Galatasaray, maçın hazırlıklarına yaptığı idmanla başladı.
Serge Aurier - Hakim Ziyech
AURIER VE ZIYECH ÖZEL PROGRAM DAHİLİNDE ÇALIŞTI
Galatasaray'da Tanguy Ndombele idmanın tamamında takımla çalışırken Serge Aurier ve Hakim Ziyech fizyoterapist ve atletik performans uzmanları eşliğinde bireysel olarak çalıştı.
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