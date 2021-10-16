Galatasaray'da 2019 ile 2020 mali genel kurulları bugün ve yarın yapılacak

16 Ekim 2021 Cumartesi, 07:00

Koronavirüs salgını nedeniyle toplanamayan 2019 ile 2020 mali genel kurulları, bugün ve yarın saat 10.00’da Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde yapılacak. Bugünkü 2019 yılı görüşmelerinde eski başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi, kendi dönemlerini kapsayan yılla ilgili üyelere bilgilerini sunacak, faaliyet ve denetim raporları okunacak. Ardından kulüp üyeleri kürsüde görüşlerini dile getirecek. Devamında Cengiz ile yönetim kurulunun 2019 yılı için mali ve idari ibra oylaması yapılacak.

AÇIK-KAPALI TARTIŞMASI

İbra oylamasının açık mı kapalı mı yapılacağı net değil. Salona sandıklar getirilirken oylamanın nasıl yapılacağı, divan heyetine sunulacak önerge ışığında üyelerin kararıyla belli olacak. Başkan Burak Elmas ve ekibi, mali genel kurul kendi görev sürelerini kapsamadığı için sahnedeki yönetim masasını Mustafa Cengiz ile o dönemin idarecilerine bırakacak. Genel kurulda, disiplin cezası alan üyelerin durumu da karara bağlanacak. Koronavirüs salgını nedeniyle gazeteciler salona alınmayacak, genel kurulu GS TV naklen yayımlayacak.

