Galatasaray'da 3 isim Beşiktaş derbisinde kesik yedi
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, yabancı oyuncu kuralı sebebiyle Beşiktaş derbisinde 3 isme yer vermedi.
Süper Lig'de Beşiktaş'ı sahasında konuk eden Galatasaray'da 3 yabancı isim kadroda yer almadı.
Sarı-kırmızılılarda, bu sezon transfer edilen Haris Seferovic ve Yusuf Demir ile birlikte Patrick van Aanholt yabancı sınırlaması nedeniyle maç kadrosuna alınmadı.
Galatasaray'ın Beşiktaş maçındaki ilk 11'i şu şekilde:
Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Emre Taşdemir, Torreira, Oliveira, Rashica, Mertens, Barış Alper, Icardi
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