Galatasaray'da 3 isim Beşiktaş derbisinde kesik yedi

05 Kasım 2022 Cumartesi, 19:35

Süper Lig'de Beşiktaş'ı sahasında konuk eden Galatasaray'da 3 yabancı isim kadroda yer almadı.

Sarı-kırmızılılarda, bu sezon transfer edilen Haris Seferovic ve Yusuf Demir ile birlikte Patrick van Aanholt yabancı sınırlaması nedeniyle maç kadrosuna alınmadı.

Galatasaray'ın Beşiktaş maçındaki ilk 11'i şu şekilde:

Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Emre Taşdemir, Torreira, Oliveira, Rashica, Mertens, Barış Alper, Icardi