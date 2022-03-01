Galatasaray'da Alexis Perez iddiası
Galatasaray'ın, Spor Toto Süper Lig ekibi GZT Giresunspor'un Kolombiyalı futbolcusu Alexis Perez'i transfer etmek istediği iddia edildi.
Süper Lig ekibi GZT Giresunspor'un Başkanı Hakan Karaahmet, Galatasaray'ın Alexis Perez'le ilgilendiğini söyledi.
Ntvspor'un aktardığına göre, Karaahmet, "Stoperimiz Alexis Perez'e ilginin olduğunu basından görüyorum. Sadece Galatasaray değil, başka kulüpler de Perez ile ilgileniyor. Perez'i takip ettiklerini, listelerinde olduklarını biliyorum. Bu ligde de istatistikle kanıtlanmış bir başarısı var. Türkiye'de sol stoper bulmak da zor. İlgilenen birkaç takım var ama Perez şu anda Giresunspor için kritik bir oyuncu" ifadelerini kullandı.
PEREZ'İN BU SEZONKİ FORM DURUMU
Kolombiyalı savunma oyuncusu bu sezon Süper Lig'de 24 maça çıktı. Görev yaptığı tüm maçlara ilk 11 başlayan Perez, 1 gol ve 1 asist üretti. 27 yaşındaki Alexis Perez 5 sarı kart, 1 kırmızı kart gördü.
Daha önce Arjantin'de Lanus, Meksika'da Queretaro ülkesinde Junior forması giyen sol ayaklı stoperin güncel piyasa değeri 1.5 milyon Euro olarak gösteriliyor.
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