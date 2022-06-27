Galatasaray'da Anderson Talisca sesleri
Süper Lig ekibi Konyaspor forması giyen Abdülkerim Bardakcı'yı kadrosuna katarak transferi açan Galatasaray'ın, Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca'yı da listesine aldığı ileri sürüldü.
Şampiyonluk hedefiyle yola çıkan ve transferde adımlarını buna göre atan Galatasaray, gündemi sarsacak bir yıldızın peşine düştü.
Orta sahadaki Taylan-Berkan-Cicaldau’nun yerine banko 11 oynayacak üç futbolcu birden Transfer etmeyi planlayan sarı kırmızılılar, Anderson Talisca’yı listesine aldı. Orta sahaya asist ve gol katkısı verebilecek oyuncu almanın şart olduğu görüşünde birleşen yönetimin, bu hafta Brezilyalı futbolcunun transferi için çalışmalara başlayacağı belirtildi.
YARI YARIYA TEKLİFİ
Suudi Arabistan’ın Al Nassr Kulübü’nde forma giyen Anderson Talisca’nın kazancı ve toplam maliyeti konusunda yapılan araştırma, futbolcunun yılda 8 milyon Euro gelir elde ettiğini ortaya koydu.
Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre; yıldız futbolcunun aldığı bu rakam Türkiye standartlarında çok yüksek olduğu için kiralama formülü devreye sokulacak. Al Nassr Kulübü’ne bir miktar kiralama bedeli sunacak olan sarı kırmızılılar bunun anında, “Anderson Talisca’nın bir yıllık maaşının yarısını siz, yarısını biz ödeyelim” teklifini yapacak.
Suudi Arabistan ekibinden olumlu sinyal alınırsa, Brezilyalı futbolcuya 2.5 milyon Euro ve 750 bin Euro tutarında bonuslar önerilecek. 2.5 milyon Euro Galatasaray’ın kasasından çıkacak, 750 bin Euro ise sponsorlar tarafından karşılanacak.
BEŞİKTAŞ'TA FORMA GİYDİ
2016-18 arasında kiralık olarak Beşiktaş’ta oynayan Talisca, ilk sezonunda 32 maçta 16 gol, 6 asist üreterek, takımın lig şampiyonu olmasında başrolü üstlenmişti. Brezilyalı, ikinci sezonunda ise 47 karşılaşmada 20 gol atıp 8 asist yaptı. Benfica, Talisca’yı Beşiktaş’ın adından 2 yıllığına Çin ekibi Guangzhou FC’ye kiralamış ve 2019’da da 19.2 milyon Euro’ya bonservisini vermişti. Guangzhou FC, futbolcuyu 2021’de 8 milyon Euro’ya Al Nassr’a sattı.
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