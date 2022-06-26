Galatasaray’da sıradaki hedef Mert Müldür

26 Haziran 2022 Pazar, 18:59

Yola Okan Buruk ile devam etme kararı alan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Son olarak İttifak Holding Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakcı'yı kadrosuna katan sarı-kırmızılıların sağ bek için liste başı adayı Mert Müldür. Sassuolo ile 2024 yılına dek sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki savunmacı için pazarlıklar sürüyor.

MERT GALATASARAY'I İSTİYOR

İtalyan ekibi 8 milyon Euro’luk bonservis beklentisinden vazgeçmezken, futbolcusunu kiralamaya da sıcak bakmıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Sassuolo’dan indirime gitmesini beklerken, Mert Müldür ise kariyerini Galatasaray’da sürdürmek için istekli.

23 yaşındaki milli futbolcu, geçen sezon Serie A’da çıktığı 33 maçta 1 asistlik performans sergiledi.