Galatasaray’da sıradaki hedef Mert Müldür
Yeni sezon yapılanmasını sürdüren Galatasaray, Sassuolo forması giyen Mert Müldür'ü kadrosuna katmak istiyor.
Yola Okan Buruk ile devam etme kararı alan Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.
Son olarak İttifak Holding Konyaspor'dan Abdülkerim Bardakcı'yı kadrosuna katan sarı-kırmızılıların sağ bek için liste başı adayı Mert Müldür. Sassuolo ile 2024 yılına dek sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki savunmacı için pazarlıklar sürüyor.
MERT GALATASARAY'I İSTİYOR
İtalyan ekibi 8 milyon Euro’luk bonservis beklentisinden vazgeçmezken, futbolcusunu kiralamaya da sıcak bakmıyor. Sarı-kırmızılı yönetim, Sassuolo’dan indirime gitmesini beklerken, Mert Müldür ise kariyerini Galatasaray’da sürdürmek için istekli.
23 yaşındaki milli futbolcu, geçen sezon Serie A’da çıktığı 33 maçta 1 asistlik performans sergiledi.
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