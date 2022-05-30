Galatasaray'da başkan adaylarının teknik direktör tercihleri netleşiyor
Galatasaray'da başkanlık seçimiyle birlikte sarı-kırmızılıların teknik direktörü de belli olacak. Adaylardan Dursun Özbek Okan Buruk ve Fatih Terim üzerine yoğunlaşırken Eşref Hamamcıoğlu takımı yabancı bir hocaya emanet etmek istiyor.
Galatasaray’da başkan adaylarının hedefindeki teknik direktör profili netleşiyor. Adaylar Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu, Domenec Torrent ile devam etmeyi düşünmüyor.
Önceliğini Türk teknik direktör olarak belirleyen Dursun Özbek ve ekibi için Okan Buruk ismi ön planda. Fatih Terim de ihtimaller arasında yer alıyor. Ancak iki isim için de henüz somut bir adım atılmadı.
EŞREF HAMAMCIOĞLU'NDAN 5 İSİMLE GÖRÜŞME
Eşref Hamamcıoğlu ise üyeler ile yaptığı online toplantıda 5 teknik direktör adayı ile ön görüşme yaptıklarını açıkladı. Hamamcıoğlu, başkan seçilmesi halinde takımı yabancı bir teknik direktöre emanet etmeyi planlıyor.
İki başkan adayı, kulübü mali olarak güçlendirmek için kaynak arayışına da devam ediyor.
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