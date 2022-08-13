Galatasaray'da Cicaldau'nun ayrılığı an meselesi! Menajeri İstanbul'a geldi
Galatasaray'da transferde sıcak saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda takımdan ayrılması beklenen Alexandru Cicaldau'nun menajerinin Türkiye'ye geldiği kaydedildi.
Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da kadro planlama çalışmaları devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden Galatasaray'da bazı isimlerle yollar ayrılacak.
Sporx'in haberine göre; Spor Toto Süper Lig'de bu sezon Okan Buruk yönetiminde şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da gözler Alexandru Cicaldau'nun geleceğine çevrildi. Futbolcunun menajeri Türkiye'ye geldi ve sarı-kırmızılı yöneticilerle görüşmeler yapıyor.
MENAJERİ İSTANBUL'A GELDİ
6 milyon 500 bin Euro bonservis bedeli karşılığında alınan Cicaldau'nun menajeri Galatasaray ile transfer durumunu görüşüyor. Kulüpten kısa zaman sonra bu konuda bir açıklama yapılması bekleniyor.
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