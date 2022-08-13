Galatasaray'da Cicaldau'nun ayrılığı an meselesi! Menajeri İstanbul'a geldi

13 Ağustos 2022 Cumartesi, 10:23

Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da kadro planlama çalışmaları devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden Galatasaray'da bazı isimlerle yollar ayrılacak.

Sporx'in haberine göre; Spor Toto Süper Lig'de bu sezon Okan Buruk yönetiminde şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da gözler Alexandru Cicaldau'nun geleceğine çevrildi. Futbolcunun menajeri Türkiye'ye geldi ve sarı-kırmızılı yöneticilerle görüşmeler yapıyor.

MENAJERİ İSTANBUL'A GELDİ

6 milyon 500 bin Euro bonservis bedeli karşılığında alınan Cicaldau'nun menajeri Galatasaray ile transfer durumunu görüşüyor. Kulüpten kısa zaman sonra bu konuda bir açıklama yapılması bekleniyor.