Galatasaray'da Cicaldau'nun ayrılığı an meselesi! Menajeri İstanbul'a geldi

Galatasaray'da transferde sıcak saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılarda takımdan ayrılması beklenen Alexandru Cicaldau'nun menajerinin Türkiye'ye geldiği kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
13 Ağustos 2022 Cumartesi, 10:23
Galatasaray'da Cicaldau'nun ayrılığı an meselesi! Menajeri İstanbul'a geldi
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Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da kadro planlama çalışmaları devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk'un raporuna göre hareket eden Galatasaray'da bazı isimlerle yollar ayrılacak.

Sporx'in haberine göre; Spor Toto Süper Lig'de bu sezon Okan Buruk yönetiminde şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da gözler Alexandru Cicaldau'nun geleceğine çevrildi. Futbolcunun menajeri Türkiye'ye geldi ve sarı-kırmızılı yöneticilerle görüşmeler yapıyor.

MENAJERİ İSTANBUL'A GELDİ

6 milyon 500 bin Euro bonservis bedeli karşılığında alınan Cicaldau'nun menajeri Galatasaray ile transfer durumunu görüşüyor. Kulüpten kısa zaman sonra bu konuda bir açıklama yapılması bekleniyor.

 

 


Alexandru Cicaldau galatasaray transfer

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