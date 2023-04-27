Galatasaray'da başkan Dursun Özbek'ten TFF'ye sürpriz ziyaret
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un Türkiye Futbol Federasyonu'nu (TFF) ziyaret etmesi nedeniyle Riva'ya gittiği kaydedildi.
Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş ile oynanacak kritik derbi öncesi Türkiye Futbol Federasyonu'na sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.
Milliyet'ten Nevzat Dindar'ın haberine göre; Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un ziyareti sonrası TFF'ye sürpriz bir çıkarma yaptı. Dursun Özbek'in, Ali Koç'un yaptığı ziyaretten rahatsız olduğu ve bu ziyaret ile ilgili bilgi almak istediği kaydedildi.
Dursun Özbek
Haberde, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Riva'daki ziyaretinin 2.5 saat sürdüğü ve Galatasaray cephesinin tepkili olduğu belirtildi.
DERBİ HAKEMİ PROBLEM YARATTI
Hürriyet'ten Ali Naci Küçük ise Beşiktaş derbisine Ali Şansalan'ın atanmasının da Galatasaray'da rahatsızlık yarattığını ve zirvenin gündem maddelerinden birinin bu olduğunu öne sürdü.
Ali Şansalan
Konu ile ilgili TFF ve Galatasaray cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.
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