Galatasaray'da Berkan Kutlu ile yol ayrımı: İmza için İtalya'ya gitti!

Yayınlanma: 31.08.2023 - 11:53

Güncelleme: 31.08.2023 - 11:53

Galatasaray forması giyen Berkan Kutlu'nun, İtalyan ekibi Genoa'ya transfer olacağı öğrenildi.

Milli futbolcunun, İtalya Serie A ekibi Genoa ile sözleşme imzalamak için sabah uçağıyla İtalya'ya gittiği aktarıldı.

3.5 MİLYON EURO'LUK ANLAŞMA



24 yaşındaki orta sahanın İtalya'da sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeyi imzalayacağı belirtildi.

Berkan Kutlu (sağda)

Genoa'nın Berkan Kutlu'yu kiralık olarak kadrosuna katacağı ve yapılan anlaşmada satın alma opsiyonunun da yer aldığı ileri sürüldü. Genoa ve Galatasaray arasında yapılan anlaşmada satın alma opsiyonunun 3.5 milyon Euro olduğu iddia edildi.

84 MAÇTA FORMA GİYDİ

Galatasaray, Berkan Kutlu'yu 2021 yazında Alanyaspor'dan 4 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı. Milli futbolcu, Galatasaray'da çıktığı 84 maçta 1 gol attı ve 5 asist yaptı.