Galatasaray, Nalyssa Smith transferini resmen duyurdu
Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi Galatasaray Çağdaş Faktoring, geçen sezon Indiana Fever forması giyen ABD'li oyuncu Nalyssa Smith'i renklerine bağladığını açıkladı.
Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, ABD'li uzun forvet Nalyssa Smith'i kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki basketbolcuyla anlaşma sağlandığı belirtildi.
Nalyssa Smith, geçen sene Indiana Fever formasıyla 13,5 sayı ve 7,9 ribaunt ortalamalarıyla oynamıştı.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Kayıp ekonomist Berzeg'ten haber var!
- Eski bakan havuzda ölü bulundu
- İstanbul'da 'alkol' yasağı
- Aile üniversitesi!
- İçeridekilerden dışarıdakilere öğütler
- İşte muhtemel rakipler...
- İzmir'de CHP kongresinde istifa krizi
- Yandaş Selvi'den 'Meral Akşener' iddiası
- Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde!
- Changan 3. elektrikli alt markası Qiyuan çıktı