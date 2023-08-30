Galatasaray, Nalyssa Smith transferini resmen duyurdu

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi Galatasaray Çağdaş Faktoring, geçen sezon Indiana Fever forması giyen ABD'li oyuncu Nalyssa Smith'i renklerine bağladığını açıkladı.

AA
Yayınlanma: 30.08.2023 - 17:06
Galatasaray, Nalyssa Smith transferini resmen duyurdu
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Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, ABD'li uzun forvet Nalyssa Smith'i kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki basketbolcuyla anlaşma sağlandığı belirtildi.

Nalyssa Smith, geçen sene Indiana Fever formasıyla 13,5 sayı ve 7,9 ribaunt ortalamalarıyla oynamıştı.


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Nalyssa Smith Galatasaray Çağdaş Faktoring transfer

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