Galatasaray'da Berkan Kutlu'ya İtalya'dan teklif

Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 21:37

Güncelleme: 30 Ocak 2023 - 21:37

Son dönemde Galatasaray'ın en kilit isimlerinden olan Berkan Kutlu'ya İtalya'dan talip çıktı.

Serie A'da topladığı 8 puanla son sırada yer alan ve kadrosunu güçlendirme adına transfer çalışmalarına hız veren Cremonese'nin, milli orta saha için sarı-kırmızılı ekibe resmi teklif sunduğu ileri sürüldü.

SATIN ALMA OPSİYONU DA EKLENDİ

Fanatik'in haberine göre Berkan'ı sezon sonuna kadar kiralamak isteyen İtalyan ekibi, sözleşmeye 4 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu da ekledi.

Milli futbolcuya yarım sezon için 700 bin Euro öneren Cremonese, Galatasaray'ın cevabını beklemeye başladı. 31 Ocak'ta İtalya'da ara transfer döneminin sona erecek olması nedeniyle İtalyan temsilcisinin sarı-kırmızılılardan bir an önce cevap almak istediği öğrenildi.

Berkan Kutlu

CLERMONT DA İLGİLENDİ

Sezon başında bir süre formasından uzak kalan Berkan, Lucas Torreira'nın yokluğunda Sivasspor ve Ankaragücü maçlarında bulduğu şansı iyi değerlendirmiş, devam eden süreçte Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasına girmişti. Fransa Ligue 1'de 8. sırada bulunan Clermont da milli futbolcu ile ilgilenirken Cremonese en ciddi hamleyi yaparak teklifini sundu.

4 MİLYON EURO'YA GELDİ

Temmuz 2021'de 4 milyon Euro bonservisle Alanyaspor'dan transfer edilen başarılı orta saha, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 68 resmi maçta 1 gol, 5 asistle oynadı. A Milli Futbol Takımı formasını da 7 kez giyen 25 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 4 milyon Euro.