Galatasaray'da Berkan Kutlu'ya İtalya'dan teklif
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Cremonese'nin Galatasaraylı futbolcu Berkan Kutlu'yu transfer etmek istediği iddia edildi.
Son dönemde Galatasaray'ın en kilit isimlerinden olan Berkan Kutlu'ya İtalya'dan talip çıktı.
Serie A'da topladığı 8 puanla son sırada yer alan ve kadrosunu güçlendirme adına transfer çalışmalarına hız veren Cremonese'nin, milli orta saha için sarı-kırmızılı ekibe resmi teklif sunduğu ileri sürüldü.
SATIN ALMA OPSİYONU DA EKLENDİ
Fanatik'in haberine göre Berkan'ı sezon sonuna kadar kiralamak isteyen İtalyan ekibi, sözleşmeye 4 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu da ekledi.
Milli futbolcuya yarım sezon için 700 bin Euro öneren Cremonese, Galatasaray'ın cevabını beklemeye başladı. 31 Ocak'ta İtalya'da ara transfer döneminin sona erecek olması nedeniyle İtalyan temsilcisinin sarı-kırmızılılardan bir an önce cevap almak istediği öğrenildi.
Berkan Kutlu
CLERMONT DA İLGİLENDİ
Sezon başında bir süre formasından uzak kalan Berkan, Lucas Torreira'nın yokluğunda Sivasspor ve Ankaragücü maçlarında bulduğu şansı iyi değerlendirmiş, devam eden süreçte Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasına girmişti. Fransa Ligue 1'de 8. sırada bulunan Clermont da milli futbolcu ile ilgilenirken Cremonese en ciddi hamleyi yaparak teklifini sundu.
4 MİLYON EURO'YA GELDİ
Temmuz 2021'de 4 milyon Euro bonservisle Alanyaspor'dan transfer edilen başarılı orta saha, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 68 resmi maçta 1 gol, 5 asistle oynadı. A Milli Futbol Takımı formasını da 7 kez giyen 25 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 4 milyon Euro.
En Çok Okunan Haberler
-
- Milyonların beklediği EYT'de kötü haber
- On maddede yanıt: Erdoğan aday olabilir mi?
- İstismar aleni, yargılama gizli
- Demirtaş'tan dikkat çeken sözler
- Valorant Challengers Türkiye Birlik Ligi devam ediyor
- Türkiye'nin geleceğine 'imza'
- Erdoğan işine son verilen muhabiri hedef aldı
- İlk defa oy kullanacak gençler ‘Erdoğan gitsin’ diyor
- 'Gençlerin önlerine konulan barikatları yıkacağız'
- Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı tepkisi: 'Tekrarlansın!'