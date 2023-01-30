İtalyanlar yazdı: Luka Jovic için Galatasaray ihtimali

Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 16:30

Güncelleme: 30 Ocak 2023 - 16:30

Fiorentina forması giyen Luka Jovic'in Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği isimlerden biri olduğu iddia edildi.

İtalyan basınında yer alan haberde, Fiorentina'nın ara transfer döneminde kadrosuna yeni bir forvet takviyesi yapmak istediği belirtildi. Ancak İtalyan ekibinin transfer için önce oyuncu satması gerektiği vurgulandı.

Luka Jovic

JOVIC İÇİN GALATASARAY İHTİMALİ

Fiorentina'nın hedeflerinden biri olarak Duvan Zapata gösterilirken İtalyan ekipten ayrılması muhtemel isimlerin başında ise Arthur Cabral ve Luka Jovic gösterildi.

Cabral ile Udinese ve Cremonese'nin ilgilendiği ifade edilirken Luka Jovic'in ise takımdan ayrılması durumunda muhtemel duraklarından birinin Galatasaray olabileceği kaydedildi.

60 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLMUŞTU

Frankfurt'ta gösterdiği performansın ardından Real Madrid'e 60 milyon Euro karşılığında transfer olan Jovic, İspanyol devinde beklentilerin altında kalmıştı.

Sırp golcü, bu sezon başında ise Fiorentina'ya transfer olmuştu. Jovic, Fiorentina'da 27 maça çıkarken 7 kez gol sevinci yaşadı.