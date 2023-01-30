İtalyanlar yazdı: Luka Jovic için Galatasaray ihtimali
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Fiorentina'nın Sırp futbolcusu Luka Jovic'i transfer etmek isteyen takımlar arasında Galatasaray'ın adı gösterildi.
Fiorentina forması giyen Luka Jovic'in Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği isimlerden biri olduğu iddia edildi.
İtalyan basınında yer alan haberde, Fiorentina'nın ara transfer döneminde kadrosuna yeni bir forvet takviyesi yapmak istediği belirtildi. Ancak İtalyan ekibinin transfer için önce oyuncu satması gerektiği vurgulandı.
Luka Jovic
JOVIC İÇİN GALATASARAY İHTİMALİ
Fiorentina'nın hedeflerinden biri olarak Duvan Zapata gösterilirken İtalyan ekipten ayrılması muhtemel isimlerin başında ise Arthur Cabral ve Luka Jovic gösterildi.
Cabral ile Udinese ve Cremonese'nin ilgilendiği ifade edilirken Luka Jovic'in ise takımdan ayrılması durumunda muhtemel duraklarından birinin Galatasaray olabileceği kaydedildi.
60 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLMUŞTU
Frankfurt'ta gösterdiği performansın ardından Real Madrid'e 60 milyon Euro karşılığında transfer olan Jovic, İspanyol devinde beklentilerin altında kalmıştı.
Sırp golcü, bu sezon başında ise Fiorentina'ya transfer olmuştu. Jovic, Fiorentina'da 27 maça çıkarken 7 kez gol sevinci yaşadı.
En Çok Okunan Haberler
-
- On maddede yanıt: Erdoğan aday olabilir mi?
- Milyonların beklediği EYT'de kötü haber
- İstismar aleni, yargılama gizli
- Demirtaş'tan dikkat çeken sözler
- Kılıçdaroğlu'na canlı yayında soru
- Cumhur İttifakı mum gibi eriyor!
- Erdoğan'dan altılı masaya 'adaylık' yanıtı
- Türkiye'nin geleceğine 'imza'
- Kılıçdaroğlu canlı yayında duyurdu
- 'Gençlerin önlerine konulan barikatları yıkacağız'