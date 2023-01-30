Son dakika: Galatasaray Kaan Ayhan'ı resmen duyurdu

Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 20:03

Güncelleme: 30 Ocak 2023 - 20:12

Galatasaray, Kaan Ayhan transferinde mutlu sona ulaştı.

İtalyan ekip Sassuolo'dan kiralanan Türk futbolcunun Galatasaray ile sözleşme imzaladığı açıklandı.

Galatasaray, İtalyan kulübe 400 bin Euro transfer bedeli ödeneceğini ve satın alma opsiyon ücretinin 2.800.000 Euro olduğunu duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Kaan Ayhan ve kulübü US Sassuolo Calcio s.r.l ile oyuncunun 2022-23 sezonu için şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 400.000 € tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir.

Futbolcunun satın alma opsiyon bedeli 2.800.000 Euro’dur.

Futbolcuya ise 2022-2023 sezonu için net 9.500.000 TL sezonluk ücret ödenecektir."