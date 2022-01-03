Galatasaray'da bir pozitif vaka daha
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında GZT Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı. Galatasaray'ın Hollandalı oyuncusunun, ülkesinde yaptırdığı testin pozitif çıkması üzerine, karantinaya alındığı bildirildi.
Galatasaray kadın voleybol takımında 5'i oyuncu 1 personel olmak üzere 6 kişinin PCR testi pozitif çıkmıştı. Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında GZT Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası’ndaki antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri yapıldı. İdmanın devam eden kısmında gruplar halinde dar alanda pas ve top kapma çalışması üzerinde duruldu. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. İdman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
BİR POZİTİF VAKA DAHA
Bu arada hissettiği belirtiler sonrası ülkesi Hollanda’da yaptırdığı Covid-19 PCR testinde pozitif sonuç görülen Patrick van Aanholt’un izolasyon ve tedavi sürecine başlandığı açıklandı. Hollanda’daki karantina süresi cuma günü dolacak olan oyuncunun, aynı gün yapılacak test sonucunun negatif çıkması durumunda İstanbul’a dönmesinin planlandığı ifade edildi.
Ayrıca Fernando Muslera ve Mbaye Diagne’nin tedavilerine devam edildiği belirtildi. Milli takım kamplarında bulunan Sofiane Feghouli ve Mostafa Mohamed antrenmanda yer almadı.
Sarı-kırmızılılar, Giresunspor maçı hazırlıklarına yarın Florya Metin
Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla devam edecek.
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